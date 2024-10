RC - Dernières infos

Aigle dévoile son plan climat de première génération

Aigle se dote d’un plan climat de première génération. Une centaine de mesures ont ainsi été fixées, afin d’atteindre l’objectif voulu par la Confédération de zéro émission carbone d’ici 2050.

Grâce au crédit-cadre de 800’000 francs accepté en juin dernier par le Conseil Communal, la municipalité a pu fixer une centaine de mesures. Parmi celles-ci, notons la planification pour l’assainissement des plus de 100 bâtiments communaux, mais aussi la construction de la nouvelle STEP régionale et le déploiement du chauffage à distance. Les autorités souhaitent également améliorer l’éclairage public et créer un plan canopée et biodiversité.

Pour arriver à respecter l’objectif zéro émission carbone d’ici 2050 voulu par la Confédération, tout le monde doit mettre la main à la pâte.

Stéphane Montangero, municipal en charge de l’environnement.

Toutes ces mesures figurent dans une liste non-exhaustive et ce, pour plusieurs raisons, comme l’explique Stéphane Montangero.

Léa Jornod