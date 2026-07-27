RC - Dernières infos

Aigle: des restrictions d’eau pour les habitants

Les Aiglons et Aiglonnes doivent faire plus attention à leur consommation d’eau depuis une semaine. Fini l’utilisation non essentielle de l’or bleu, même les arrosages en journée sont interdits. En cause : la sécheresse et les périodes de fortes chaleurs. Pour contrer le potentiel manque d’eau, la municipalité a mis en place des mesures de prévention. Jean-Luc Duroux, municipal en charge notamment des réseaux d’eau.

Si ces mesures sont prises maintenant, c’est surtout en prévention d’éventuelles carences à l’avenir. Pour l’heure, Aigle ne manque pas d’eau, et Jean-Luc Duroux insiste sur ce point.

Si les ressources en eau d’Aigle sont actuellement suffisantes, la municipalité envisage tout de même deux projets afin de sécuriser l’approvisionnement en eau potable dans le futur. D’une part, la construction d’une station d’ultrafiltration sur les sources de Fontanney et Fontaines Claires, pour éviter que l’eau ne devienne trouble en cas de fortes pluies. L’autre mesure retenue prévoit le raccordement d’Aigle à l’EPUDEHL, l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées et la distribution d’eau du Haut Lac. Mais ces projets n’en sont pour l’heure, qu’à leurs débuts.