RC - Dernières infos

Aigle: des bolides miniatures ont enflammé la salle de la Planchette ce week-end

Les amateurs de voiture télécommandée avaient rendez-vous ce week-end à la salle de la Planchette d’Aigle. Les championnats suisses indoor de voitures radiocommandées électriques ont réuni plus d’une cinquantaine de pilotes issus de tout le pays.

Les Championnats Suisses Indoor de voitures radiocommandées électriques se sont tenus ce week-end à la salle de la Planchette d’Aigle. Organisé par le Mini Racing Club Aigle et Lausanne, l’événement a réuni une cinquantaine de passionnés sur une piste de 300 m² spécialement aménagée. Après les qualifications du samedi, les finales se sont disputées dimanche, avec des pilotes venus de toute la Suisse et même d’Autriche. Peu connue du grand public, la discipline requiert une certaine exigence et une connaissance technique.

Président du Mini Racing Club Aigle Lausanne, Christophe Pethoud nous explique le déroulement de la compétition.

L’évènement a nécessité le déploiement d’une grosse infrastructure. Se trouvant en effet à l’intérieur d’une salle polyvalente, le sol a été couvert d’une gigantesque moquette de près de 300m2, où a pris place la piste éphémère. Les explications de Christophe Pethoud.

Discipline de niche, le modélisme souffre d’un manque de relève en Suisse. Moins médiatisée que les courses estivales en extérieur, dédiées aux voitures thermiques, cette compétition hivernale, organisée dans le Chablais, contribue donc à faire découvrir cette passion exigeante et technique.

Ludovic Turin