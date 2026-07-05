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Aigle: clap de fin pour le Giron du Chablais ce dimanche soir

Le Giron du Chablais fermera ses portes ce dimanche soir, à Aigle. Une édition marquée par la visite de plus de 30’000 personnes, mais aussi des sourires et de la joie sur le visage des participants.

Après 5 jours de festivités, de compétitions sportives et de spectacle, cette toute première édition du Giron du Centre dans notre région a rempli ses objectifs, selon son président. Un événement organisé par les 9 jeunesses vaudoises de la région. Alexandre Begon, président du Giron du Chablais, tire un bilan satisfaisant de cette manifestation.

Entre 30 et 40’000 personnes ont foulé les copeaux de mercredi à dimanche, et profité des différentes animations au sein d’imposantes infrastructures en bois construites pour l’occasion. Le président du Giron du Chablais a pu également constater un avis général positif des participants.

Lors de cette dernière journée, les visiteurs ont eu l’occasion de voir un show aérien de la PC7-team, la patrouille acrobatique des forces aériennes suisses