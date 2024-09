RC - Dernières infos

Aigle a reçu le label « Commune en santé »

Obtenu avec la plus haute mention de 3 étoiles, il valide les diverses mesures prise par la ville en faveur du bien-être de sa population, toutes générations confondues.

Les mesures se répartissent dans les domaines suivants:

• Sport et loisirs : Offre d’activités sportives gratuites pour toutes et tous tels que Free sport été et hiver, gym poussette, urban training, activité physique adaptée aux seniors, etc.

• Famille et solidarité : Rencontres et repas pour seniors avec le soutien de Pro Senectute, activités développées avec l’Association pour la Jeunesse aiglonne (AJA) et Fête annuelle et multiculturelle des couleurs

• Milieu scolaire : Offre de sport scolaire facultatif, camps MS sports pour les 6-16 ans, rencontre de sensibilisation aux dépendances

• Espaces publics et infrastructures : Aménagements extérieurs (mobilier public), engins de fitness dans les parcs, réseau de pistes cyclables, etc.

• Politique communale : Conception et application d’un plan climat communal, mise en œuvre du schéma directeur cyclable

• Santé au travail : Suivi des mesures de santé et sécurité au travail (MSST) pour l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la commune.