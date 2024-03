RC - Dernières infos

Agriculture : un site internet pour adopter des poules dans son jardin

Produire des œufs frais toute l’année directement à la maison, c’est ce que propose depuis 2022 le site AdopteUneCocotte.ch.

Concrètement, au lieu d’envoyer les poules pondeuses à l’abattoir au bout de 15 mois, les éleveurs romands sont mis en contact avec des particuliers qui souhaitent accueillir les animaux dans leurs jardins. Chaque année, des centaines de milliers de jeunes poules pondeuses finissent à la boucherie car elles ne produisent plus suffisamment d’œufs.

L’intérêt de ce système d’adoption est donc double : pour moins de 20 francs, les familles obtiennent des œufs frais toute l’année et les agriculteurs peuvent redonner une seconde vie à leurs animaux. Les prochaines adoptions sont prévues au mois de mars et au mois d’août auprès de la ferme du « Potag’Oex » à Château d’Oex et la ferme des Trois épis à Aigle.

Valentine Reynès, créatrice du site internet adopteunecocotte.ch à l’origine de cette success story.

