Agriculture et alimentation au Rendez-vous de la Foire du Valais

Toute cette semaine sur Radio Chablais, nous vous proposons une immersion dans la Foire du Valais à Martigny. Ce lundi, c’était le rendez-vous de l’agriculture et de l’alimentation.

A la Foire du Valais, à Martigny, le rendez-vous de l’agriculture et de l’alimentation a accueilli près de 300 personnes lundi matin. Une rencontre avec pour thématique : comment nos produits emblématiques combleront les attentes des consommateurs de demain ? L’occasion de discuter de l’avenir de ces secteurs à l’heure où les modes de consommation évoluent rapidement. Les différents acteurs de la branche ont pu échanger ainsi que partager des idées. C’est dans cette optique que ces rendez-vous à la Foire du Valais sont importants. Patrice Walpen, président d’Agrovina.

Au terme de ces échanges, où près de 300 personnes étaient présentes, il en est ressorti que l’avenir de l’agriculture passera entre autres par l’innovation et que le rôle du consommateur est essentiel pour l’avenir des produits locaux.

