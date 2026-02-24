RC - Dernières infos

Agglomération Rivelac continue son développement

Améliorer la qualité de vie, la mobilité et l’urbanisation voici les objectifs de l’Agglomération Rivelac. Le projet de 5ème génération est en consultation auprès de la confédération mais les réflexions pour une 6ème étape ont déjà débuté.

Le projet d’Agglomération Rivelac, comprenant le Haut-Lac, la Riviera et la Basse Veveyse, continue son petit bonhomme de chemin. Initialement, cette démarche veut mutualiser les forces des différents lieux pour favoriser un développement harmonieux. Le projet de 5ème génération a été déposé en mars 2025 auprès de la Confédération pour analyse, une réponse est attendue en juin de cette année. Les travaux pourraient alors débuter en 2028. Avant même un retour de la Confédération, le projet de 6ème génération est déjà sur les rails, la population a été appelée à se prononcer sur ses attentes. Faire participer les habitants permet de les sensibiliser aux enjeux du développement de leur territoire mais pas seulement selon Pierre-Alain Karlen, représentant du Haut-Lac dans la Co-présidence de l’Agglomération Rivelac.