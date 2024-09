RC - Dernières infos

AEMOSSIMA: une course et une fête permettent ce dimanche de soutenir les familles touchées par une maladie orpheline

Les maladies orphelines touchent environ une personne sur 17 en Suisse. En Romandie, l’Association enfance et maladies orphelines aide financièrement les familles touchées et fête ses vingt ans ce dimanche à Monthey.

L’Association enfance et maladies orphelines, AEMO, organise une course de soutien ce dimanche au centre sportif des Verney, à Monthey, de 9h30 à 17h. Il est conseillé de s’inscrire, mais contre aucun paiement, les participants peuvent décider eux-mêmes du montant de leur don. AEMO vit exclusivement de la générosité du public pour soutenir financièrement et psychologiquement les familles touchées par ce mal. AEMO célèbre aussi ce dimanche vingt ans d’existence avec de nombreuses activités pour les familles, une tombola, des grimages ou encore la présence de la Fondation Barry avec des chiens. Vingt ans d’existence, avec trop peu d’évolution. Olivier Meyer, directeur et fondateur de l’association:

Mais pour ce dimanche, place à la fête, on retrouve Olivier Meyer:

Toutes les informations, le programme complet d’Aemossima et les informations sur les dons se trouvent sur le site internet de l’association enfance et maladies orphelines, aemo.ch.