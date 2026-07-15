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Action sociale et garde d’enfants seront désormais séparés dans le Chablais vaudois

L’association régionale d’action sociale du district d’Aigle et du Pays-d’Enhaut (ARASAPE) change de statuts. Mais que les bénéficiaires du social ou les parents se rassurent : cela n’affectera pas leur organisation.

L’association régionale d’action sociale du district d’Aigle et du Pays-d’Enhaut (ARASAPE) change de statuts.

L’organisation s’appellera désormais le Réseau enfants Chablais, puisqu’elle se consacrera exclusivement à la garde des mineurs, qu’elle se fasse en milieu collectif ou dans le cadre d’un accueil en milieu familial. La partie action sociale sera gérée directement par le canton de Vaud, et non plus par les communes. Quand elle a appris ce changement de la part du canton, l’ARASAPE a immédiatement pris les devants pour modifier sa structure. Fabio Lecci, président du comité de direction de l’ARASAPE :

Ce n’est pas le seul domaine où la structure chablaisienne pour l’accueil des enfants est précurseur. On retrouve Fabio Lecci :

Le quotidien des bénéficiaires de l’action sociale, des enfants ou des parents ne sera pas affecté par ce changement de statuts Toutes les communes membres ont validé ces modifications, qui entreront en vigueur en même temps que la nouvelle structure du canton de Vaud pour l’action sociale, a priori en janvier prochain.