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Accident mortel sur l’A9 à Bex-Sud : un piéton décède

Un accident de la circulation impliquant un automobiliste et un piéton s’est produit mardi soir sur l’autoroute A9 en direction du Valais, à la hauteur de la jonction de Bex-Sud. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime est décédée sur place.

Mardi soir, vers 22h, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A9, en direction du Valais, à la hauteur de la jonction de Bex-Sud. Pour des raisons encore indéterminées, un automobiliste circulant sur la voie de gauche afin de faciliter l’insertion d’un véhicule a heurté un piéton qui se trouvait aux abords de la berme centrale.

Malgré une intervention rapide des secours, le piéton, dont l’identité n’a pas encore été formellement établie, est décédé sur place. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale et a confié les investigations aux spécialistes des unités de circulation de la Gendarmerie vaudoise. L’autoroute a été fermée durant plusieurs heures afin de permettre les opérations de constat.

L’intervention a mobilisé plusieurs patrouilles de la Gendarmerie vaudoise, la Police cantonale valaisanne, une ambulance du Chablais, le SMUR de Rennaz, ainsi que le personnel de la DGMR et des pompes funèbres.

/LT