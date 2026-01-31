RC - Dernières infos

Accident entre Martigny et Vernayaz: la Police lance un appel à témoins

Vendredi 30 janvier vers 5 heures 30, un accident de circulation s’est produit sur la route du Léman à Martigny. Un piéton a perdu la vie. Le Ministère public, avec la Police cantonale, lance un appel à témoins.

Vendredi matin 30 janvier vers 5 heures 30, un automobiliste circulait sur la route du Léman, de Martigny en direction de Vernayaz. Parvenu sur une longue route rectiligne, pour une raison que l’enquête devra déterminer, ce dernier a heurté un piéton qui cheminait sur la chaussée.

Nous recherchons toutes informations pouvant participer à l’établissement des faits. L’appel à témoins concerne les personnes ayant aperçu le piéton durant la nuit, particulièrement entre 4h40 et 5h30. Le piéton âgé de 30 ans était vêtu d’une veste de couleur sombre et de chaussures blanches.

Toutes personnes pouvant fournir des renseignements sur ce qui précède sont priées de s’annoncer auprès de la Centrale d’engagement de la Police cantonale au 027 326 56 56.