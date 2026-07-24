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Accident de chantier mortel à Troistorrents

Le 22 juillet 2026, en fin d’après-midi, un accident impliquant un véhicule de chantier s’est produit à Troistorrents. Une personne a perdu la vie.

Un homme circulait à bord d’un véhicule de chantier équipé d’un siège intégré. Pour des raisons inconnues, l’homme aurait perdu le contrôle de son engin alors qu’il manoeuvrait entre la lisière de la forêt et la pente abrupte. Le véhicule et son conducteur ont alors dévalé la pente boisée sur environ 30 mètres. L’engin s’est finalement immobilisé en contrebas d’un sentier pédestre, après avoir été stoppé par plusieurs arbres.

Malgré l’intervention rapide des secours, les équipes engagées sur place n’ont pu que constater le décès du conducteur. La victime est un Suisse âgé de 61 ans. La police cantonale a été soutenue par différents partenaires, notamment les secouristes de l’OCVS 144, un hélicoptère d’Air-Glaciers avec son équipage et un médecin, ainsi que les pompiers du CSI Dents du Midi et de Monthey. Le Ministère public a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.