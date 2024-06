RC - Dernières infos

Abus à l’Abbaye de Saint-Maurice: appel aux témoignages

La commission chargée de faire la lumière sur les abus commis à l’Abbaye de Saint-Maurice lance un appel aux témoignages. Lequel s’adresse aux personnes concernées.

Le but est de recueillir leur expérience et connaître le contexte de survenue de ces abus sexuels, les démarches qu’elles ont entreprises et leurs suites.

Par ailleurs, les témoins sont également sollicités, afin de fournir des données sur le fonctionnement de l’institution, sur les relations entre chanoines, élèves ou encore novices, ou tout autre élément éclairant les conditions qui ont pu favoriser ou prévenir les abus.

Voici le courriel pour contacter le groupe de travail : enquete-st-maurice@unifr.ch

ou écrire à l’adresse: Enquête St-Maurice, Département d’Histoire contemporaine, Rue du Criblet 13, 1700 Fribourg

Les personnes qui souhaitent être entendues seront contactées par un des membres du groupe de travail dans le courant de l’été 2024. Elles sont priées d’indiquer un numéro de téléphone et une adresse mail.