Abigail Seran ouvre une porte de son passé avec son dernier roman

Abigail Seran publie « Ce qui ne sera pas – après la neige », son dixième roman.

« Si petit, si parfait. Combien de temps l’ai-je tenu dans mes bras? (…) Il n’a jamais ouvert les yeux. (…) Et pourtant, il me semblait à cet instant que c’était tout ce qui manquait. »

L’autrice montheysanne a vernis le 23 janvier ce nouvel ouvrage qui aborde un thème difficile, celui du deuil périnatal. Le livre n’est pas un témoignage, mais évoque un sujet très personnel pour la Valaisanne. Abigail Seran souhaitait partager son vécu et adresser un message d’espoir aux parents qui vivent des moments difficiles. Abigail Seran.

Le livre d’Abagail Seran, « Ce qui ne sera pas – après la neige », est déjà disponible en librairie. A savoir encore qu’il existe au sein des hôpitaux des professionnels qui peuvent accompagner en cas de perte d’un enfant, ainsi que des associations. Comme le dit Abigail Seran, vous n’êtes pas seuls dans cette épreuve.