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Abbaye de Saint-Maurice : Marie Mottet dépoussière 1’000 ans de chant grégorien

A l’Abbaye de Saint-Maurice, le sacré ne se déclame pas, il se chante depuis plus d’un millénaire. Et lorsque ce latin sublimé résonne sur les parois de la basilique, il ne laisse personne indifférent.

Cet héritage vibrant, incarné des siècles durant par la congrégation des chanoines augustiniens, Marie Mottet le fait aujourd’hui rayonner partout en Europe lors d’initiations au chant grégorien, ces prières catholiques traditionnelles interprétées en latin lors des sept offices et des célébrations. A en croire cette harpiste et pianiste de formation, qui a transmis son savoir cette semaine lors de la Semaine Romande de Musique et de Liturgie, cet art mélodieux est un magnifique chemin pour aller à la rencontre de sa voix car il «véhicule une pratique du souffle qui traverse le corps, le nourrit et le transforme.»

Une formation de longue haleine

Ce souffle intérieur qui mène à Dieu, l’habitante de Lavey-Village l’a développé à la suite d’un voyage dans le Sud de la France, au sein de l’Abbaye de Notre-Dame de Tournay. « Je me suis retrouvée sous ces voûtes romanes à l’acoustique exceptionnelle, sans être capable d’entonner un chant digne du lieu.»

Dès 2008, elle fait la rencontre du chanoine agaunois Marius Pasquier, maître de la discipline grégorienne depuis 70 ans, et se forme à ses côtés à raison d’un cours par semaine durant cinq ans. Le religieux, grand violoniste et chef d’orchestre, est un musicien hors pair doté d’une approche mystique. «Il disait toujours que le grégorien est une danse intérieure de l’âme, propice à la méditation, à la prière et au travail intérieur», sourit-elle doucement.

« Le grégorien est une danse intérieure.» — Marie Mottet, experte du chant grégorien

Une formation de longue haleine qui a définitivement métamorphosé sa vie. Depuis, la musicienne Rocanne sillonne les monastères et paroisses de Suisse comme de France pour raviver et transmettre la flamme de ce qu’elle qualifie de «trésor du monde occidental» qui a bien failli disparaître par endroits. «A la suite du Concile Vatican II, le chant grégorien a été mis de côté, remplacé par un répertoire français plus moderne.»

Le retour en grâce du grégorien

60 ans plus tard, ce monde sonore vieux d’un millénaire fait son retour en grâce dans de nombreuses paroisses, particulièrement à l’Abbaye de Saint-Maurice lors des ateliers proposés par la musicienne lors de la Semaine Romande de Musique et de Liturgie (SRML). «Le répertoire est très riche et structuré de manière cyclique. Pour chaque messe de Noël ou de Pâques, nous chantons les mêmes pièces. C’est comme un calendrier intérieur qui se renouvelle depuis 1’000 ans.»

Lorsqu’elle n’enseigne pas, Marie Mottet partage régulièrement sa vocation avec le choeur grégorien féminin d’Agaune. Lors des différentes messes, elle prête sa voix au sein de la basilique de l’Abbaye de Saint-Maurice, son point d’ancrage spirituel. «Voilà 1’500 ans que les chanoines veillent sur les reliques de Saint-Maurice, figure catholique majeure du Moyen Âge. Il faut préserver ce lieu et sa précieuse histoire.»

« C’est comme un calendrier intérieur qui se renouvelle depuis 1’000 ans. » — Marie Mottet, experte du chant grégorien

Contrairement à la croyance populaire, le chant grégorien «est adapté à toutes les tessitures», assure la musicienne. A tel point qu’un choeur masculin pourrait bientôt voir le jour dans la région. La chorale grégorienne éphémère, menée cette semaine par Marie Mottet, se produira ce samedi dès 20h30 à la basilique de l’Abbaye de Saint-Maurice, à l’occasion du concert de clôture et dimanche lors de la messe de 9h00.

Entretien complet avec la professeure de chant grégorien Marie Mottet :

Antoni Da Campo