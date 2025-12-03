RC - Dernières infos

A9 : Un pont pour la faune sortira de terre en 2026 entre Aigle et Villeneuve

Un passage à faune aérien est en construction sur l’A9 entre Aigle et Villeneuve afin de garantir une traversée sécurisée des animaux. Ce pont naturalisé de 50 mètres, financé par la Confédération, sortira de terre l’an prochain pour un coût estimé entre 12 et 15 millions de francs.

Un important chantier est en cours sur l’A9 entre Aigle et Villeneuve. L’Office fédéral des routes y construit un passage à faune aérien sur le corridor des Grands-Marais, à la hauteur d’Yvorne. En raison d’une forte urbanisation, l’ouvrage doit permettre aux cerfs, chevreuils, lynx ou sangliers de traverser l’autoroute en toute sécurité, et ce, dans un secteur crucial qui relie le Rhône aux Préalpes. En Suisse, entre 250 et 300 installations de la sorte existent. Pour traverser les routes, les infrastructures sont soit souterraines, soit aériennes, via la création d’un pont. C’est d’ailleurs cette solution en hauteur qui a été retenue pour le passage faunistique des Grands-Marais. Un véritable défini d’ingénierie. Les explications du chef de projet auprès de l’Office fédéral des routes, Guillaume Garcia Mora.

Si les travaux préparatoires ont débuté discrètement en avril dernier, le nouvel ouvrage devrait sortir de terre dans le courant de l’année prochaine. Reste à faire en sorte que la faune concernée emprunte cette nouvelle infrastructure faite pour elle. Les précisions à ce sujet de Guillaume Garcia Mora.

Le coût de l’ouvrage devrait s’élever entre 12 à 15 millions de francs, financés entièrement par la Confédération. Un monitoring sur deux ans vérifiera ensuite son bon usage par la faune.

© Office fédéral des routes

/LT