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A9 à Saint-Maurice : limitation à 60 km/h à cause d’un problème de ventilation

Depuis vendredi passé, la vitesse sur l’autoroute A9 dans les tunnels de Saint-Maurice est limitée à 60 km/h, en raison d’un problème lié au pilotage de la ventilation au sein des infrastructures.

Contacté, l’Office Fédéral des Routes précise que cette mesure préventive a été mise en place pour garantir la sécurité des usagers dans le tunnel.

Le responsable information et communication Lukas Studer nous indique également qu’une équipe s’est immédiatement rendue sur place et que le problème est en passe d’être résolu. Le tunnel devrait être à nouveau praticable sans restriction dès mercredi, conclut-il.