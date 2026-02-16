RC - Dernières infos

A Veytaux, deux listes pour la Municipalité

Dans le cadre des élections communales vaudoise, Radio Chablais vous propose de découvrir les différents partis des communes que nous couvrons. A Veytaux, deux listes sont en lice pour la Municipalité.

Mais avant de découvrir les enjeux pour l’exécutif, petit portrait général de ces élections à Veytaux.

🎧 Ce qu’il faut savoir avant de voter à Veytaux

Nous avons adressé une question unique à un représentant de chaque liste pour la Municipalité: