À Vevey, le projet de collège modulaire du Rivage est stoppé net par le Tribunal cantonal

Coup dur pour le projet scolaire du Rivage à Vevey.

La Cour de droit administratif et public a donné gain de cause aux opposants et annulé l’autorisation de construire. Le projet, jugé non conforme sur le plan sécuritaire et urbanistique, devait servir de structure temporaire pour accueillir des élèves pendant les travaux de rénovation du Collège du Clos et d’autres écoles.

Plutôt que de faire appel, la municipalité a choisi de revoir le projet et de le présenter à nouveau en 2025. Elle déplore toutefois cette décision qui entraînera des conséquences. Les explications de la municipale en charge des écoles, Laurie Willommet.

En attendant la présentation du nouveau projet, une solution transitoire est prévue avec l’accueil des élèves au collège de l’Aviron dès la rentrée 2025.