A Vérossaz, les hommes chantent depuis bientôt cent-dix ans

Le Chœur d’hommes La Sigismonda, à Vérossaz, existe depuis bientôt cent-dix ans ! Et il compte bien le fêter en grande pompe avec un spectacle prévu en mai 2026.

Le Chœur d’hommes La Sigismonda à Vérossaz va fêter en 2026 cent-dix ans d’existence. Pour célébrer cet anniversaire, l’organisation a prévu un spectacle qui mettra en valeur les chants d’André Ducrey et de l’Abbé Bovet. Une première représentation est prévue le 30 mai 2026 dans le village véroffiard.

Nicolas Bressoud, président de La Sigismonda, Renata Côte-Szopny, directrice et Michel Roulin ancien directeur:

D’ici là, il est possible de rejoindre La Sigismonda, même sans habiter Vérossaz, ou de soutenir le projet par d’autres moyens, en contactant son président, Nicolas Bressoud.