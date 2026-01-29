RC - Dernières infos

À Troistorrents, les « Cafés Deuils » ouvrent un espace pour libérer la parole

Lancé fin 2025, le Café Deuil propose chaque mois à Troistorrents un temps d’écoute et de partage autour du deuil au sens large. Un rendez-vous ouvert à toutes et tous, dans un cadre bienveillant et confidentiel.

Imaginés par Benjamin Lana, artiste connu sous le nom d’AWA, et Bérénice Bonjean, les Cafés Deuils se tiennent chaque troisième jeudi du mois à la Boulan’Tine, à Troistorrents. Ces rencontres offrent un espace de parole à celles et ceux qui traversent une perte, qu’il s’agisse d’un décès, d’une rupture, d’un changement de vie ou d’une épreuve personnelle.

Formés à l’accompagnement des transitions de vie, les deux organisateurs posent un cadre clair, basé sur la confidentialité, le non-jugement et l’écoute. Ici, il ne s’agit pas de conseiller ni de réparer, mais simplement d’accueillir les mots, les silences et les émotions. Benjamin Lana, co-fondateur des « Cafés Deuils ».

Lancé lors du dernier trimestre 2025, le projet se poursuit en 2026 et accueilli sa première séance jeudi soir. Les prochaines rencontres auront lieu le 19 février et le 19 mars prochain.

