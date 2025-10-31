RC - Dernières infos

A Susanfe, la cabane sera agrandie et modernisée

Les travaux pour la cabane de Susanfe, au-dessus de Champéry, deviennent concrets et devraient démarrer en 2026. Agrandie et rénovée, elle conservera toutefois son esprit de cabane.

La cabane de Susanfe va subir une cure de jouvence.

L’établissement situé au-dessus de Champéry et surnommé la cabane du bonheur a vécu son dernier été avec une ouverture normale. L’année prochaine, la gardienne fermera les portes deux semaines plus vite pour laisser la place au chantier de sa transformation. La structure sera agrandie et mise aux normes, tout en conservant la première partie en pierres construite en 1932 par le Club alpin d’Yverdon-les-Bains, propriétaire des lieux.

Loïc Hänggeli, président du CAS Yverdon-les-Bains.

Située sur le Tour des Dents-du-Midi, la cabane accueille du monde, entre 2’000 et 3’000 nuitées par année. Mais pas question de passer de cabane à hôtel. On retrouve Loïc Hänggeli :

Le coût du chantier s’élève à 3,5 millions de francs et durera deux ans. En 2027, la cabane de Susanfe ne sera ouverte que pour la restauration de midi.