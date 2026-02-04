RC - Dernières infos

A St-Maurice, le Speed Recruting permet de réunir futurs apprentis et employeurs

Vendredi dernier s’est tenu à St-Maurice la quatrième édition du Speed recruting : une matinée d’entretiens entre des représentants d’entreprises de la région et jeunes de dernière année scolaire ou de l’EPP. En jeu, des places d’apprentissage pour le mois d’août prochain.

Valérie Favre s’y est promenée, reportage.

D’autres cycles d’orientation valaisans organisent aussi ce type de journée qui, même sans déboucher sur un contrat d’apprentissage, permettent d’entraîner les adolescents aux mécaniques de l’entretien professionnel.