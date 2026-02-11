RC - Dernières infos

A St-Maurice, la Rue de la Cime de l’Est se transforme en surface et au-dessous

Saint-Maurice profite de la réfection de la Rue de la Cime de l’Est pour y installer un système de stockage d’eau de pluie. Eclairage sur cette méthode qui permet à la commune de faire des économies.

À Saint-Maurice, la rue de la Cime-de-l’Est sera entièrement réaménagée, tant en surface qu’en sous-sol.

Le canton du Valais a en effet déclassé cette route, qui devient désormais propriété de la commune agaunoise. La vitesse y sera abaissée de 50 à 30 km/h et de nouvelles places de stationnement en épis seront créées. Sous la chaussée, un système de stockage des eaux de pluie sera installé afin d’éviter que celles-ci ne soient directement dirigées vers le réseau d’eaux claires. Ce dispositif permet de ralentir les écoulements, de soulager les réseaux d’évacuation et de limiter les risques liés aux fortes précipitations. François Bruchez, municipal chargé du dossier :

Le chantier débutera cet été pour un coût total estimé à 1,2 million de francs.