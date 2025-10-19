RC - Dernières infos

À Saint-Maurice, les mots du passé reprennent vie au fil des pas

Samedi matin, une quinzaine de promeneurs ont pris part à la balade « Par Monts et Patois », imaginée par la Fondation du Patois et le guide-conférencier Jean-Paul Rouiller. Entre château, Vérossaz et Vérolliez, ils ont découvert comment les noms de lieux racontent nos origines celtes et la naissance des patois.

Redonner vie aux mots du passé en marchant dans les paysages d’aujourd’hui : c’est tout l’esprit de « Par Monts et Patois ». Samedi matin, dans la cité agaunoise, Jean-Paul Rouiller a conduit les marcheurs sur un parcours qui mêlait langue, histoire et territoire. Une boucle entre château, plateau de Vérossaz et Vérolliez, ponctuée d’anecdotes linguistiques et de légendes celtes.

Les précisions du tracé par son guide et accompagnateur, Jean-Paul Rouiller :

Pour le guide, la marche offre une autre manière d’aborder la mémoire :

« Ce que j’espère, c’est que les participants se réapproprient la mémoire des lieux dans lesquels ils vivent. Cette mémoire se perd peu à peu, et j’aimerais qu’avec cette expérience, ils puissent la faire revivre. »

Tout au long du parcours, les mots anciens ont retrouvé leur sens premier, celui qui relie la langue au paysage et le passé au présent. Chaque nom évoqué devient un témoin du temps, une trace laissée par celles et ceux qui ont nommé la montagne. Exemple clé selon Jean-Paul Rouiller : le gros bloc de pierre situé au nord du Plateau de Vérossaz, appelé « la pierre druidique de Combrevoux » :

Cette édition automnale a rassemblé curieux et passionnés autour d’un même fil conducteur : faire résonner la mémoire du francoprovençal au cœur du paysage agaunois. Une expérience immersive appelée à se répéter dans les saisons à venir, pour que la langue continue de vivre… au rythme des pas.

/JGA