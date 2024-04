RC - Dernières infos

A Saint-Maurice, les fortifications se meurent…

A Saint-Maurice, les forts du Scex et du Cindey sont peut-être condamnés. L’un des deux est déjà fermé au public, et le second pourrait suivre à moins de trouver des fonds pour des travaux notamment de remises aux normes.

Les fortifications de St-Maurice ont un pied dans la tombe. Les forts du Scex et du Cindey, situés à l’intérieur de la falaise surplombant la cité agaunoise, sont confrontés à plusieurs problèmes qui pourraient entrainer, à terme, leur fermeture définitive. D’abord, les deux téléphériques servant à acheminer le matériel et les guides ne sont plus aux normes et le coût de leur transformation avoisine le million de francs, chacun. De plus, la prise d’eau servant à l’alimentation des forts est bouchée.

Pour l’heure, la Fondation forteresse historique – propriétaire des lieux – a opté pour une fermeture du Scex, en attendant de trouver une solution plus pérenne. Sachant que la demande existe, puisque le fort de Dailly, à Morcles, a trouvé son public.

Serge Monnerat, président de la Fondation forteresse historique:

Valérie Favre a voulu découvrir quel est ce patrimoine à sauver avec Serge Monnerat, le président de la FFH et le responsable infrastructure, Pierre Frei:

Pour ceux qui aiment visiter ce type de structure de l’histoire, il est possible de découvrir de quelle manière l’air était protégé des attaques au gaz, avec différents filtres. Ou les alarmes, les documents secrets de la Seconde guerre mondiale ou d’après. Sans parler des canons. Toutes les informations se trouvent sur le site internet de la Forteresse Historique de St-Maurice.