A presque 80 ans, le papi le plus musclé de Suisse réalise 100 pompes et tractions chaque matin

Le papi le plus musclé et le plus connu de Suisse habite à Leysin !

À bientôt 80 ans, Alain Peyrot enchaîne les pompes et les tractions au lever du lit : toujours plus d’une centaine avant que sonne les 8h. S’ensuit alors une routine sportive complète composée de soulevés de poids et d’abdos ; le tout filmé et publié chaque jour sur son compte Instagram et Tiktok.

Il faut dire que la routine de musculation de ce retraité de 79 ans intrigue et impressionne aux quatre coins du globe. Plus de 200’000 personnes suivent chaque jour ses vidéos qui brisent les clichés sur l’effort physique et les seniors. Un buzz qu’Alain Peyrot utilise pour motiver la population à adopter un mode de vie sain et actif pour rester en forme tout au long de la vie.

Nous nous sommes rendus à Leysin pour découvrir les secrets santé d’Alain Peyrot, le retraité qui a fait du « bien vieillir » son objectif ultime.

Alain Peyrot, le retraité le plus musclé de Suisse, est à retrouver prochainement dans une vidéo musculation en compagnie de Tibo Inshape, le youtubeur français le plus suivi et le plus influent d’internet.

En attendant, le leysennoud qui ne voulait pas vieillir nous a accueilli chez lui pour tester son programme d’entrainement. La preuve en vidéo :