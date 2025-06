RC - Dernières infos

A Ollon on se mobilise pour le cancer pédiatrique

Ollon accueillait ce samedi l’Espoir en fête. Une manifestation qui avait pour mission de récolter des l’argent pour l’Association Zoé4life qui soutient les enfants atteints du cancer.

Ce samedi, dans la commune d’Ollon, un évènement en faveur des enfants atteints du cancer a eu lieu. Son nom : L’Espoir en fête. Initiée par une bénévole, de l’Association Zoé4life, il avait pour but de récolter des fonds et de parler de la maladie. Concerts, jeux pour les enfants, rencontre avec la présidente de l’Association Zoé4life étaient au programme de cette journée. Une journée qui voulait aussi sensibiliser à la maladie. Yolande Lauber, bénévole pour Zoé4Life et organisatrice de la journée d’Espoir en fête.

L’Association était présente en cette journée pour expliquer ses différentes missions que ce soit auprès des enfants malades, de leurs familles ou encore dans le soutien à la recherche. Mais aussi pour apporter un message d’espoir. Nathalie Guignard, directrice et fondatrice de Zoé4life.

Si vous souhaitez en apprendre d’avantage sur l’Association Zoé4life : https://zoe4life.org/