À Ollon, le sport au quotidien passé au crible d’un sondage communal

À Ollon, le sport au quotidien est passé au crible d’un sondage communal. Faire du sport, bouger régulièrement… ou manquer de temps : comment les habitantes et habitants d’Ollon vivent-ils réellement l’activité physique sur leur territoire ?

Pratiquer une activité physique en club, bouger régulièrement, ou au contraire composer avec un quotidien trop chargé : l’activité physique ne se vit pas de la même manière pour toutes et tous. Consciente de ces réalités contrastées, la commune d’Ollon a lancé un sondage auprès de sa population afin de dresser un état des lieux le plus fidèle possible des pratiques sportives sur l’ensemble du territoire communal. Objectif : mieux comprendre qui bouge, comment, où, et dans quelles conditions, afin d’anticiper les besoins futurs et d’orienter les politiques communales en matière de sport, de santé et de bien-être.

Les précisions de Julia Macheret, municipale en charge des sports à Ollon :

Le sport, un véritable enjeu de santé publique

Au-delà de la question du mouvement et des infrastructures, la Municipale rappelle que le sport joue avant tout un rôle clé en matière de santé publique, de prévention et de bien-être. Encourager l’activité physique, c’est aussi agir sur la qualité de vie, le lien social et la santé à long terme, comme le souligne Julia Macheret :

Une réflexion qui dépasse les frontières communales

Dans le prolongement de ce sondage, Julia Macheret a également rencontré ses homologues de Bex et Aigle. Ces échanges ont permis de comparer les pratiques, les politiques de soutien au sport et les investissements réalisés dans les communes voisines. Une manière aussi d’élargir la réflexion et d’envisager, à terme, des synergies régionales :

Les autorités communales vont désormais analyser en détail les résultats du sondage. Cette phase doit permettre de définir les priorités à venir en matière de sport, de santé et de bien-être, en tenant compte des réalités du terrain et des attentes exprimées par la population.

/JGA