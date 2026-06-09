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A Monthey, un banquet propose de réfléchir sur le gaspillage alimentaire

Un grand banquet anti-gaspillage alimentaire se tiendra le samedi 13 juin à Monthey. Organisé notamment par la ville, le rendez-vous veut encourager la réflexion sur le gaspillage.

Un grand banquet anti-gaspillage alimentaire se tiendra le samedi 13 juin à Monthey.

Organisé par Monthey Energies, les Tables du Rhône, la Casa nova et le restaurant du théâtre du Crochetan, ce rendez-vous « Foodsaves » proposera un repas préparé à base d’aliments sauvés du gaspillage. Le banquet, à prix libre et sans inscription, se déroulera dès 11h15 dans la rue de l’Église.

Benjamin Chervaz, chef de projet à Monthey énergies.

Une centaine de places est prévue pour la première édition de cet évènement à Monthey.