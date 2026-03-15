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A Monthey, plus de 200 élèves se sont passés de téléphone durant une semaine

Les écoles de Monthey ont terminé vendredi leur semaine sans écran. Un succès pour cette quatrième édition, mise sur pied par la référente numérique montheysanne.

Les écoles de Monthey ont terminé vendredi leur semaine sans écran.

Cette quatrième édition est qualifiée de « succès » par les organisateurs, puisque 210 élèves ont notamment décidé de poser leur téléphone durant les cinq jours. Du côté des enseignants, nombreux sont ceux qui ont tenté de limiter l’utilisation du tableau blanc interactif. Les écoliers ont également apprécié les activités organisées pour les détourner des écrans. Aferdita Bogiqi, municipale montheysanne chargée de l’enseignement comprend que c’est un sujet compliqué pour les parents.

Monthey peut compter sur une référente numérique pour ses écoles, ce qui est une exception. On retrouve Aferdita Bogiqi.