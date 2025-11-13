RC - Dernières infos

A Monthey, la Chapelle du Closillon va bientôt disparaître

A Monthey, la Chapelle du Closillon sera détruite, n’étant plus aux normes. Elle est le vestige d’une époque où un Montheysan sur deux se rendait à la messe.

La Chapelle du Closillon, à Monthey, sera détruite.

Elle n’est plus aux normes et le coût des travaux de rénovation serait trop importants. La mise à l’enquête de sa démolition court jusqu’au 24 novembre. Jérôme Hauswirth, curé de la paroisse de Monthey, a ainsi célébré la dernière messe en juin 2023 et a désacralisé les lieux. Dans les années soixante, Monthey avait imaginé une deuxième paroisse autour de la Chapelle du Closillon. Jérôme Hauswirth :

Monthey comptait alors trois lieux pour célébrer la messe : son Eglise, celle de Choëx et la Chapelle du Closillon puisque dans la commune, à l’époque, les offices attiraient du monde. On retrouve Jérôme Hauswirth :

L’autorisation de démolition devrait être octroyée d’ici la fin de l’année pour une disparition de la chapelle courant 2026.