RC - Dernières infos

À Monthey et Collombey-Muraz, les forêts de Fodze ravivent la mémoire des granitiers

Entre mémoire du granit et richesse écologique, les Forêts de Fodze entre Collombey-Muraz et Monthey se dévoilent sous un nouvel angle grâce à un projet de valorisation inédit. L’association « Mouvement de Sauvegarde-FodZE » espère ainsi mobiliser habitants et visiteurs autour de la sauvegarde de ce paysage unique.

Les Forêts de Fodze, situées sur les communes de Collombey-Muraz et Monthey, sont au cœur d’un nouveau projet de mise en valeur baptisé « Sur les traces des premiers granitiers ». Le but : rappeler l’histoire méconnue des premiers ouvriers du granit tout en sensibilisant à la richesse naturelle du coteau. Parmi les objectifs : effectuer un travail de recensement des vestiges issus d’anciennes exploitations, ou encore la préservation de la faune, de la flore et du patrimoine.

Le projet est porté par l’association « Mouvement de Sauvegarde-Fodze ». Sa présidente, Mélanie Santos, nous en explique ses missions.

La mise en valeur de ce patrimoine vise à faire connaitre à un large public le passé artisanal de la région, au cours du 19ème siècle. Car il s’agit parfois d’un patrimoine méconnu, que nous rappelle Mélanie Mélanie Santos.

Le projet, dont la réalisation est estimée entre trois et cinq ans, bénéficie du soutien de la commune de Collombey-Muraz (CHF 1’000.-) et du Forum Paysage, Alpes et Parcs de l’Académie suisse des sciences naturelles (CHF 5’000.-).

/LT