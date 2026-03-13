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À Massongex, l’épicerie solidaire souffle ses cinq bougies

Née pendant la crise du Covid, l’Épicerie solidaire de Massongex fête cette année son cinquième anniversaire. Une initiative locale qui permet désormais à plus de 100 personnes par semaine de bénéficier d’un soutien alimentaire.

Cinq ans déjà pour l’Épicerie solidaire de Massongex. Créée en pleine période de pandémie pour venir en aide aux personnes en difficulté, l’association permet à ses bénéficiaires de fournir gratuitement en produits alimentaires. Depuis son ouverture, le projet s’est progressivement installé dans le paysage local, soutenu par la commune, des commerces et de nombreux bénévoles. Mais en cinq ans, la fréquentation a aussi fortement évolué. Alors qu’au début seules quelques personnes franchissaient la porte chaque semaine, elles sont aujourd’hui une centaine à venir chercher un soutien alimentaire. Une évolution qui, pour la cofondatrice Chantal Carthoblaz (ne pas prononcer le Z), en dit long sur les difficultés auxquelles certaines familles doivent faire face.

Pour fonctionner, l’épicerie repose largement sur la solidarité. Des bénévoles qui donnent de leur temps, des commerces qui offrent des denrées et même des entreprises qui apportent un soutien financier, ce qui illustre l’esprit d’entraide présent dans la région selon la cofondatrice Chantal Carthoblaz.

Et derrière les denrées alimentaires, il y a aussi beaucoup d’écoute et de soutien. Une dimension humaine qui, cinq ans après son lancement, reste au cœur de l’initiative.

/LT