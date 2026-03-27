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À Martigny, la Foire du Valais scelle une capsule temporelle pour transmettre son histoire

Une capsule temporelle a été scellée mercredi à Martigny pour marquer la 65e édition de la Foire du Valais. Ouverte en 2060 pour son 100e anniversaire, elle renferme objets symboliques et créations d’élèves, témoins de l’époque actuelle.

Une capsule temporelle en mémoire de la 65e édition de la Foire du Valais : voilà ce qui a été scellé mercredi dernier à Martigny. Elle sera ouverte lors du 100e anniversaire du « Comptoir », en 2060. Les futurs organisateurs pourront ainsi y découvrir des verres collector, des bouteilles de vin, un mot du président actuel et le rapport du comité d’organisation de l’édition précédente. Parmi tous ces objets se trouvent aussi 35 dessins réalisés par les élèves des écoles de Martigny. Ils ont dû imaginer à quoi ressemblerait l’affiche de la 100e de la Foire du Valais. Une façon d’impliquer la jeune génération dans l’organisation des prochaines éditions du Comptoir ? C’est en tout cas l’idée, selon Vincent Claivaz, président de l’association.

Les 100 dessins réalisés ont été placés au sein des archives cantonales valaisannes. Les gagnants des 35 dessins insérés dans la capsule le découvriront en 2060, lors de la 100e édition de la Foire du Valais.