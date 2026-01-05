RC - Dernières infos

A Leysin et aux Mosses, l’enneigement artificiel n’a pas dit son dernier mot

La société de remontées mécaniques TLML, Télé Leysin-les Mosses-la Lécherette, va de l’avant avec son mégaprojet d’enneigement artificiel.

Après avoir reçu le feu vert du canton de Vaud, de l’association Pro Natura et des riverains, l’installation de 177 canons à neige entre Leysin et Ormont-Dessous sera une seconde fois mise à l’enquête publique le 10 janvier prochain. Pour le nouveau directeur de TLML Maxime Cottet, ce chantier est une étape indispensable et urgente pour assurer la pérennité économique de l’entreprise. Depuis le début de la saison hivernale, la société souffre déjà d’un manque anormal de précipitations.

Ces enneigeurs permettront également à l’entreprise d’ouvrir ses pistes de ski 100 jours par an malgré le changement climatique. D’après Maxime Cottet, ces équipements s’inscrivent dans une démarche de développement durable.

TLML mise sur le maintien du ski à Leysin et aux Mosses ces vingt prochaines années pour financer en parallèle le développement des activités quatre saisons dans la région. Maxime Cottet.

Confronté aux critiques concernant le gaspillage énergétique et les impacts écologiques négatifs de ce mégaprojet, Maxime Cottet tempère et rappelle que le système permettra d’approvisionner en eau les alpages se trouvant sur le tracé et les zones à risque d’incendie. On retrouve le directeur de TLML.

Carine Landolt, membre du collectif anti-canons à neige, s’annonce d’ores et déjà en défaveur de ce mégaprojet d’enneigement artificiel. Pour elle, ces 177 canons à neige sont disproportionnés et incompatibles avec les enjeux climatiques et environnementaux actuels.

Antoni Da Campo