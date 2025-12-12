RC - Dernières infos

A Leysin et à Ormont-Dessus, les budgets 2026 affichent une santé solide

Les budgets 2026 de Leysin et d’Ormont-Dessus sont au beau fixe et ont été acceptés jeudi à la majorité au sein de leur conseil communal respectif.

Du côté Ormonan, le syndic Christian Reber salue un budget équilibré aux charges maîtrisées. Avec un petit bénéfice de près de 3’400 francs, ce résultat positif permet à la commune d’aborder sereinement les investissements de plus de 2 millions de francs en faveur du nouveau Parc des Sports. Christian Reber rappelle que la bonne santé financière est le fruit d’un désendettement à hauteur de 5 millions de francs depuis le début de la législature. Il se dit très satisfait du travail accompli, Christian Reber.

Chez les Leysenouds, le budget 2026 présente un résultat positif de plus de 100’000 francs, malgré des décisions économiques cantonales contraignantes. Cet excédent est le résultat d’une baisse des charges de près de 300’000 francs alors que les revenus augmentent de plus de 800’000 par rapport à 2025. Dans le même temps, la marge d’auto-financement se monte à plus d’1,4 million.

Antoni Da Campo