A l’affiche cet été à Champéry: Bach, Vivaldi, Beatrice Berrut ou encore Stéphane Lambiel

Les Rencontres musicales de Champéry se tiendront du 31 juillet au 14 août. Cette 25e édition du festival de musique classique aura comme thématique « souvenirs et coups de cœur » et reviendra sur certains grands moments de la manifestation. Par exemple un triple concerto de Beethoven ou une soirée baroque, le programme propose également un spectacle pour enfants. Enfin, une création inédite « L’apprenti sorcier » mêlera les talents de la pianiste chorgue Beatrice Berrut et l’ancien champion du monde Stéphane Lambiel.

Véronique Vielle, directrice artistique:

Stéphane Lambiel se réjouit de se produire sur les notes de Beatrice Berrut:

La billetterie ouvrira le 1er mai.