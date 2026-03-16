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A La Tour-de-Peilz, les seniors peuvent activement participer à l’avenir de leur commune

Les seniors sont encouragés à donner leurs idées afin de faire bouger les choses à la Tour-de-Peilz. Deux ateliers, l’un sur la mobilité, l’autre sur les liens sociaux leur permet de faire part de leurs ressentis et idées.

Inviter les seniors à partager leurs idées et leurs expériences pour améliore le quotidien des boélands. C’est ce que visent les ateliers pour seniors mis sur pied par le service famille, jeunesse, sport et culture de la Tour-de-Peilz. Après avoir envoyé un questionnaire au plus de 65 ans, auquel 55% des intéressés ont répondu, les autorités ont proposé de mettre sur pied des rencontres entres les seniors 4 fois par année. Un atelier traite de la mobilité et des infrastructures, le second questionne le lien social, le concept pourrait se développer à d’autres sujets à en croire Laetitia Martinez, responsable de la cohésion sociale et adjointe au chef de service.

Toute personne de plus de 65 ans peut se joindre à la démarche en passant par le service famille, jeunesse, sport et culture de la commune. Pour la syndique boélande, Sandra Pasquier, il faut maintenant réussir à maintenir ces ateliers sur le long terme.

MV