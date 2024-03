RC - Dernières infos

A La Tour-de-Peilz, le 25 mars les veuves reçoivent un pain

Il existe dans nos régions de nombreuses traditions héritées du passé. Parfois on n’en connaît pas l’origine mais elles sont perpétuées par habitude, d’autre fois on a la chance de savoir d’où elles viennent et on a à cœur de les entretenir.

C’est le cas de la tradition du Pain des Veuves à la Tour-de-Peilz, une tradition bien vivante à découvrir en compagnie de Martine Vuistiner et Vincent Bonvin, municipal boéland.

Document attestant du legs de Catherine Plattel © Archives Commune de La Tour-de-Peilz

La commune reçoit toujours de nombreux messages de remerciements qui sont archivés © Archives Commune de La Tour-de-Peilz