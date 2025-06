RC - Dernières infos

A la Tour-de-Peilz l’ABCDé a fait peau neuve

A la Tour-de-Peilz la biblio-ludothèque l’ABCDé s’est transformée. Un réaménagement qui offre une meilleure expérience aux usagés mais aussi au personnel.

L’ABCDé, la bibliothèque-ludothèque de La Tour-de-Peilz a fait peau neuve en ce début d’année. Inaugurée en 2022, mais ne répondant pas pleinement aux attentes des collaborateurs, l’équipe a décidé de réagencer les lieux. Fermée un mois entre mars et avril, pour la réalisation des travaux, c’est un nouvel espace qui est proposé plus aéré, plus lumineux, avec des espaces dédiés aux différents publics. Il a fallu respecter l’architecture existante et ses contraintes et donc faire des choix. Vanessa Borghini, responsable de l’ABCDé biblio-ludothèque à La Tour-de-Peilz.

Notez que plus de 14’000 ouvrages écrits, plus de 2000 jeux et environ 1000 DVD sont à découvrir à l’ABCDé.