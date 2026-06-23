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À La Thomasia, 130 ans de botanique vivante entre héritage et climat qui change

À Pont-de-Nant, le jardin alpin de La Thomasia traverse les générations depuis plus d’un siècle. Son responsable, François Bonnet, y veille depuis 25 ans, entre observation du vivant et adaptation au changement climatique.

Perché à 1260 mètres d’altitude, au pied du Grand Muveran, le jardin alpin de La Thomasia est l’un des plus anciens d’Europe encore en activité. Fondé en 1891, il abrite aujourd’hui près de 3000 espèces venues des cinq continents, dans un cadre façonné par un microclimat unique. « C’est un jardin qui a toujours existé, il n’y a jamais eu d’interruption dans sa gestion », rappelle François Bonnet, jardinier botaniste et maître des lieux.

Derrière la richesse végétale, c’est aussi une histoire scientifique qui s’est construite. À l’origine pensé comme jardin d’agrément, le site devient rapidement un lieu d’étude sous l’impulsion du professeur Wilczek, qui en fait un jardin botanique à vocation scientifique. Depuis, les plantes arrivent toujours selon un réseau international d’échanges de graines. « Le plus marrant, c’est que les plantes arrivent par la poste », sourit François Bonnet.

Sur le terrain, le travail quotidien repose avant tout sur l’observation. « J’aime dire que c’est le jardin qui donne le travail », explique-t-il. Entre essais réussis et échecs inévitables, certaines espèces disparaissent, d’autres s’adaptent. Le changement climatique, lui, laisse déjà des traces : certaines plantes de l’Himalaya ou du Caucase peinent à survivre, tandis que des espèces plus méridionales trouvent désormais leur place.

Mais La Thomasia bénéficie encore d’un atout majeur : son environnement. « On a toujours un air froid qui descend le soir et la nuit », souligne François Bonnet, décrivant ce microclimat qui permet à des plantes d’altitude de s’épanouir plus bas qu’ailleurs.

Après plus de 20 ans sur place, le jardinier garde intact son émerveillement. « C’est sans fin, on peut travailler toute une vie sans jamais en faire le tour », confie-t-il, rappelant que derrière chaque massif se cache encore un monde à découvrir.

L’entretien complet avec François Bonnet :