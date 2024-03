RC - Dernières infos

A Château-d’Oex, la microferme le Potag’Oex explore l’agriculture de demain

Avec sa microferme le « Potag’Oex », la famille Rossier détonne à Château-d’Oex.

Depuis quatre ans, plus d’une centaine de variétés de légumes bio y sont cultivés sur un espace restreint à 900m d’altitude. Sur une surface comparable à un terrain de foot, la première microferme du Pays-d’Enhaut a notamment produit l’an dernier une tonne de tomates, deux tonnes de plantes aromatiques et plus de 70’000 oeufs. A l’heure des révoltes agricoles pour des prix plus justes, le potentiel de rentabilité et de durabilité de ce nouveau modèle enthousiasme. Pour Bastien Rossier, co-fondateur du Potag’Oex, les microfermes représentent une des solutions pour la paysannerie suisse.

Pour Delphine Piccot, conseillère en microferme chez Prométerre, l’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre, ce nouveau modèle de production devrait cohabiter avec les fermes conventionnelles pour faire face à la pression croissante des supermarchés sur les prix.

En proposant de « produire plus avec moins », le modèle des microfermes suscitent de nombreuses vocations. Rien qu’en Suisse Romande, 150 personnes se consacrent déjà à une forme de paysannerie réduite.