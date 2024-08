RC - Dernières infos

A Champéry, la piste de championnat du monde de descente à VTT en a fait suer plus d’un

Champéry était ce week-end la capitale européenne du vélo tout-terrain, en y organisant les championnats du monde de descente. Et l’année prochaine, ce sera l’entier du Valais qui accueillera les championnats du monde.

Champéry a mis sur pied ce week-end les championnats d’Europe de descente de vélos tous terrains.

Les organisateurs tirent un bilan positif avant d’accueillir l’année prochaine les championnats du monde de Mountain bike dont les épreuves seront réparties sur l’entier du canton du Valais. Pas moins de 650 participants se sont rendus dans la station pour s’attaquer à la piste de 1,72 km avec 582 mètres de dénivelé négatif, de quoi rendre la tâche compliquée. Patrice Michellod, président du comité d’organisation:

Le cross-country est une épreuve de vitesse avec des ascensions et des descentes sur un terrain escarpé. Et ce genre d’évènement permet de remettre le public sur les vélos. On retrouve Patrice Michellod:

La Neuchâteloise Lisa Baumann remporte l’or en 3’33, devant l’Autrichienne Valentina Höll et la Française Marine Caribou. Camille Balanche, l’autre Neuchâteloise en lice, termine au 12e rang. Chez les hommes, c’est l’Autrichien Andreas Kolb qui est champion d’Europe, en 3’02’’, devant l’Anglais Matt Walker et le Français Loïc Martin.

Photo © Bastien Delacoste