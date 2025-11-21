RC - Dernières infos

A Blonay – Saint-Légier l’attente continue pour le collège de Bahyse mais…

Les travaux d’assainissement du collège de Bahyse ne sont pas au point mort. Déjà en discussion depuis 2016, le projet de rénovation a été remis au goût du jour en 2022 et les travaux devaient initialement débuter à la rentrée 2024.

Un lancement freiné par une opposition qui doit maintenant être traitée par le tribunal fédéral après un premier rejet cantonal. La Municipalité œuvre cependant à la finalisation du dossier. Gérald Gygli, municipal en charge des domaines et des bâtiments pour la commune de Blonay – Saint-Légier.

L’objectif de la commune est de pouvoir entreprendre les travaux début juillet 2026, en cas de réponse favorable du tribunal fédéral. S’agissant de travaux importants, le calendrier doit aussi impacter le moins possible la vie scolaire, notamment pour les ouvrages impliquant beaucoup de nuisances.

MV