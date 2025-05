RC - Dernières infos

A Blonay on va pédaler pour la bonne cause

Pédaler pour la bonne cause, c’est l’idée qui a motivé le kiwanis Vevey-Montreux. Il organise un ebike tour ce dimanche pour soutenir une association qui accompagne les victimes de violences et d’harcèlement scolaire.

Le kiwanis Vevey-Montreux organise ce dimanche une balade en e-bike et vélo. Un événement qui a pour but de récolter des fonds pour l’Association « Via » qui accompagne les victimes de violences et de harcèlement à l’école. Ouverte à tous, cette journée propose deux balades autour des Pléiades. A Blonay des stands proposeront différentes animations durant toute la journée, l’association « Via » sera notamment présente pour expliquer ses missions. Le président du comité d’organisation du Ki-ebike tour, Pierre-Yves Genoud nous parle de ce projet.

Notez qu’il est encore possible de s’inscrire à cette sortie jusqu’à dimanche et que l’ensemble de l’argent récolté par le kiwanis, un club service qui s’investit pour le bien-être des enfants, sera directement reversé à l’Association « Via ».

MV