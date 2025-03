RC - Dernières infos

A Blonay, le collège de Cojonnex souffle ses 100 bougies

Le collège de Cojonnex à Blonay fête ses cent ans. Pour célébrer ce siècle d’existence, les élèves, accompagnés de leurs professeurs, ont mis sur pied un spectacle musical.

La première a eu lieu hier (je) soir, le spectacle sera joué une nouvelle fois ce soir (ve) puis jeudi et vendredi prochain. Ce jubilé était l’occasion pour les jeunes de mettre en musique une légende d’un lieu qu’ils connaissent bien : le rocher qui pleure. Pour Cyril Ansermet, enseignant de 5 et 6ème et comédien, il est bénéfique et important de pouvoir impliquer les élèves dans ce type de projet.

Notez qu’il reste encore quelques places pour aller découvrir cette création dans laquelle, la conteuse Laurence Fellay fait office de fil rouge tout au long de l’histoire. De plus, une exposition rétrospective, avec des photos de classe d’époque, permet également aux visiteurs de faire un saut dans le temps jusqu’au 21 mars.

