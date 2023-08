RC - Dernières infos

A Bex, la star de l’été se nomme Rosalie des Alpes

Cet été à Bex, c’est LA star des réseaux sociaux. La Rosalie des Alpes, insecte emblématique du Chablais vaudois et menacé de disparition, fait son retour en masse.

Elles sont facilement reconnaissables à leur couleur azur et à leurs longues antennes bleues et noires. Les Rosalie des Alpes, qui font partie des plus grands coléoptères de Suisse, sont présentes en nombre cet été à Bex. Espèce menacée, son sauvetage a été décrété comme prioritaire par le canton de Vaud. Avec son soutien, la commune bellerine a lancé un projet pour réintégrer l’insecte en 2008.

Les interventions menées sur la colline du Montet portent aujourd’hui leurs fruits. Selon les experts, le Chablais vaudois dispose des conditions idéales à l’épanouissement de cet insecte. Les précisions de Karim Ghali, biologiste chez Hintermann et Weber Romandie SA.

De retour en masse dans le Chablais vaudois grâce aux interventions de la commune, la Rosalie des Alpes est en voie d’extinction. En cause: les pratiques humaines du siècle dernier. On retrouve Karim Ghali.

Cette «espèce emblématique» a donc besoin de pondre dans des êtres bien ensoleillés, comme c’est le cas à Bex. Surtout, elle fait le bonheur des promeneurs, qui n’hésitent pas à la prendre en photo. Jean-François Rochat, garde forestier à Bex.

Pour témoigner de cette biodiversité retrouvée, la commune de Bex organise le 23 septembre prochain la fête de la forêt et des autres services communaux.