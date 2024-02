RC - Dernières infos

A Aigle, la population est venue soutenir le monde agricole local

Samedi soir à Aigle, l’un des feux de protestation pour l’agriculture a été organisé par des paysans de la région.

Comme partout en Suisse, des travailleurs de la terre se sont réunis sous la bannière « Révolte Paysanne Suisse » pour allumer des feux, lancer la discussion avec la population et la sensibiliser aux difficultés du monde agricole. Un objectif atteint, hier soir dans les rues aiglonnes, où une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour soutenir et discuter avec les agriculteurs de la région. Un public parfois déjà acquis à la cause, à l’instar d’Yves Chollet.

Une vingtaine de feux étaient organisés dans le canton de Vaud, et bien d’autres en Suisse.